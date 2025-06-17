En çok Antidepresan kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin antidepresan kullanımına ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayınlandı.

Söz konusu verilerde birçok ülkede her bin kişi başına düşen anidepresan tüketimi istatistikleri hesaplandı. Hesaplanan istatistiklere göre ülkeler antidepresan kullanım oranlarına göre listelendi.

Yapılan bu çalışmayla birlikte son yıllarda artan ruh sağlığı sorunlaruna dikkat çekilirken ülkeler antidepresan kullanım miktarlarıyla şaşırttı. İşte, en çok antidepresan kullanan ülkeler…

BU ÜLKELER ANTİDEPRESANA BAĞLI YAŞIYOR

1-İzlanda

Tanımlanmış Günlük Doz: 161

2- Portekiz

Tanımlanmış Günlük Doz: 139

3- Şili

Tanımlanmış Günlük Doz: 130

4- Birleşik Krallık

Tanımlanmış Günlük Doz: 122

5- İsveç

Tanımlanmış Günlük Doz: 108

6- İtalya

Tanımlanmış Günlük Doz: 107

7- İspanya

Tanımlanmış Günlük Doz: 92

8- Yunanistan

Tanımlanmış Günlük Doz: 84

10- Güney Kore

Tanımlanmış Günlük Doz: 83

Türkiye

Tanımlanmış Günlük Doz: 49