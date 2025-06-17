En çok Antidepresan kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin antidepresan kullanımına ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayınlandı.
Söz konusu verilerde birçok ülkede her bin kişi başına düşen anidepresan tüketimi istatistikleri hesaplandı. Hesaplanan istatistiklere göre ülkeler antidepresan kullanım oranlarına göre listelendi.
Yapılan bu çalışmayla birlikte son yıllarda artan ruh sağlığı sorunlaruna dikkat çekilirken ülkeler antidepresan kullanım miktarlarıyla şaşırttı. İşte, en çok antidepresan kullanan ülkeler…
BU ÜLKELER ANTİDEPRESANA BAĞLI YAŞIYOR
1-İzlanda
Tanımlanmış Günlük Doz: 161
2- Portekiz
Tanımlanmış Günlük Doz: 139
3- Şili
Tanımlanmış Günlük Doz: 130
4- Birleşik Krallık
Tanımlanmış Günlük Doz: 122
5- İsveç
Tanımlanmış Günlük Doz: 108
6- İtalya
Tanımlanmış Günlük Doz: 107
7- İspanya
Tanımlanmış Günlük Doz: 92
8- Yunanistan
Tanımlanmış Günlük Doz: 84
10- Güney Kore
Tanımlanmış Günlük Doz: 83
Türkiye
Tanımlanmış Günlük Doz: 49