En hit roman havaları listesi 2024: Nişan, kına, düğünde çalınacak roman havaları güncel 2024!
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Roman havası müziğinde genellikle akordeon, klarnet, davul, zurna, keman gibi enstrümanlar kullanılır. Ritmik ve eğlenceli melodilerle doludur.

Roman havası müziği genellikle düğünlerde, sokaklarda ve geleneksel etkinliklerde çalınır, dans edilir.

Söz, nişan, kına, düğün gibi organizasyonların olmazsa olmazı roman havaları, eğlenceli dakikaları yaşatır.

En sevilen, en hareketli, popüler, yeni çıkan roman havası şarkılarını sizler için listeledik.

İşte güncel roman havası oyunları 2024!

1- Romantik Erhan: Cart Curt Yırt Onu

2- Fatih Bulut: Gör Bak

3- Elif Buse Doğan: Kasımpaşalı

4- Romantik Erhan: Kocam da Kocam

5- Kemancı Coşar: Kara Kaşlı Yar

6- Şenol Evgi: Patladın Patladın

7- Gizo: Ablan Taş Gibi

8- Gamze Aksoy: Nerde Yedin Paraları

9- Orhan Kemal: Manken Gibi Gelinimiz

10- Esendereli Ali: Çat Çat

En sevilen roman havaları

İlle de Roman Olsun - Kibariye

Çiçekçi Kız - İzmirli Taylan

Abe Kaynana - Rumeli Ekrem

Hap Koydum - Kibariye

Şakşuka _ Tarık Mengüç

Şukar Şukar - Kardeş Türküler

Gayda - Kobra Murat

Yakadan Paçaya Kalite - Kobra Murat

Kara Gözlü Çingenem - Kibariye

Trakya Çiftetelli - Somalı Mustafa

Roman Havası - Cüneyt Sepetçi

Mastika - İsmail Kıvrak

Tekirdağ Karşılama

Tulum - Selim Sesler

Gamzeli Yarim - İzmirli Taylan