En hit roman havaları listesi 2024: Nişan, kına, düğünde çalınacak roman havaları güncel 2024!

Roman havası müziğinde genellikle akordeon, klarnet, davul, zurna, keman gibi enstrümanlar kullanılır. Ritmik ve eğlenceli melodilerle doludur.
Roman havası müziği genellikle düğünlerde, sokaklarda ve geleneksel etkinliklerde çalınır, dans edilir.
Söz, nişan, kına, düğün gibi organizasyonların olmazsa olmazı roman havaları, eğlenceli dakikaları yaşatır.
En sevilen, en hareketli, popüler, yeni çıkan roman havası şarkılarını sizler için listeledik.
İşte güncel roman havası oyunları 2024!
1- Romantik Erhan: Cart Curt Yırt Onu
2- Fatih Bulut: Gör Bak
3- Elif Buse Doğan: Kasımpaşalı
4- Romantik Erhan: Kocam da Kocam
5- Kemancı Coşar: Kara Kaşlı Yar
6- Şenol Evgi: Patladın Patladın
7- Gizo: Ablan Taş Gibi
8- Gamze Aksoy: Nerde Yedin Paraları
9- Orhan Kemal: Manken Gibi Gelinimiz
10- Esendereli Ali: Çat Çat
En sevilen roman havaları
İlle de Roman Olsun - Kibariye
Çiçekçi Kız - İzmirli Taylan
Abe Kaynana - Rumeli Ekrem
Hap Koydum - Kibariye
Şakşuka _ Tarık Mengüç
Şukar Şukar - Kardeş Türküler
Gayda - Kobra Murat
Yakadan Paçaya Kalite - Kobra Murat
Kara Gözlü Çingenem - Kibariye
Trakya Çiftetelli - Somalı Mustafa
Roman Havası - Cüneyt Sepetçi
Mastika - İsmail Kıvrak
Tekirdağ Karşılama
Tulum - Selim Sesler
Gamzeli Yarim - İzmirli Taylan