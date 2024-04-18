En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinden sonra ülkemizde binlerce deprem yaşandı.
Yaşanan bu depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Tokat'ta Türkiye saati ile 01:06:59'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.97 km olarak açıklandı.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.