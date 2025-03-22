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En ucuz ayçiçek yağı; Migros, A101, Carrefour, Tarım Kooperatif ayçiçek yağı fiyatları

En ucuz ayçiçek yağı; Migros, A101, Carrefour, Tarım Kooperatif ayçiçek yağı fiyatları Ramazan ayında birçok üründe indirime gidildi. Özellikle Ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki; en ucuz ayçiçek yağı nerede? İşte market market ayçiçek yağı fiyatları…