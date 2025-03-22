En ucuz ayçiçek yağı; Migros, A101, Carrefour, Tarım Kooperatif ayçiçek yağı fiyatları

Haber Merkezi
Bayrama kısa bir zaman kala temel gıda ürünlerine olan talep hızla artıyor.
Vatandaşlar ise bütçelerini koruyabilmek için en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor.
Özellikle yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağı, indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
21-31 Mart tarihleri arasında zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları değişkenlik gösterirken, en uygun fiyatı sunan marketler de merak konusu oldu.
İşte en uygun ayçiçek yağı fiyatları:
MİGROS
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 L (Köşeli Pet): 379 TL
- Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 125,95 TL
- Komili Ayçiçek Yağı 5 L:329 TL
- Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 119,95 TL
- Emek Ayçiçek Yağı 5 L: 355,50 TL
- Abalı Ayçiçek Yağı 1 L: 93,95 TL
- Migros Ayçiçek Yağı 5 L: 304,50 TL
A101
- Orkide Ayçiçek Yağı 5 L: 349 TL
- Sırma Ayçiçek Yağı 5 L: 339 TL
TARIM KOOPERATİF MARKET
- Anadolu Ayçiçek Yağı 2 L: 134,90 TL
CARREFOURSA
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 L: 379,95 TL (CarrefourSA sadakat kartı ile 349,90 TL)
- CarrefourSA Ayçiçek Yağı 2 L: 142 TL