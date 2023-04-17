EN UCUZ FIRSAT! Bayram tatlısına uygun fiyatlı toz şeker BİM, A101, ŞOK, TARIM KREDİ... Bayram sofralarının olmazsa olmaz yemekleri için hazırlık yapanlar, market ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak istiyor. Özellikle bayram tatlısı yapacaklar olanlar en ucuz toz şeker hangi markette satılıyor araştırıyor. işte zincir marketlere göre toz şeker fiyat karşılaştırması...

Ramazan sofralarını tatlı ile şenlendirecek olanlar, eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkıyor.

Zincir marketlerdeki fiyatları kontrol eden tüketiciler, bütçelerine en uygun fiyatları araştırıyor.

Bayram öncesi fiyat karşılaştırması yapılan en popüler ürün "toz şeker" oldu.

En ucuz toz şeker fiyatları hangi markette sorusu arama motorlarına yöneltiliyor.

BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi Marketleri başta olmak üzere marketlerde toz şeker kg fiyatları sorgulanıyor. Peki, en ucuz toz şeker hangi markette kaç TL? İşte marketlere göre fiyat karşılaştırması...

Toz şeker fiyatları!

BİM'de satılan toz şekerin 1 kg fiyatı 28 lira olurken, 5 kiloluk fiyatı ise 130 lira olarak satılıyor.

A101 tarafından yayımlanan yeni fiyat listesi ile toz şeker satış fiyatı da açıklandı. Buna göre, 1 kg toz şeker fiyatı 26,5 lira olurken 5 kiloluk fiyatı ise 114 liradan satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından yayımlanan bayrama özel indirimli liste kapsamında 23 Nisan 2023 tarihine kadar stoklarla sınırlı olmak üzere 5 KG Destan toz şeker satış fiyatı 105 TL olarak açıklandı.

ŞOK markette 5 KG toz şeker fiyatı 105,75 TL olarak satışa sunuldu.