En uzun oruç nerede tutulacak? İşte 16 saat 36 dakika oruç tutulacak o ülke... Ramazan ayında farklı ülkelerdeki Müslümanların oruç tutma süreleri merak ediliyor. 2024 yılında en uzun ve en kısa orucun nerelerde tutulacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

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On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu bugün itibariyle tutulmaya başladı.

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda dünya üzerinde en uzun orucun nerede tutulacağını merak ediyor.

Bilindiği üzere oruç tutma süreleri ülkelerin ekvatora yakınlıklarına göre değişiklik gösteriyor.

İnternette konu hakkında çeşitli araştırmalar yapanlar "En uzun oruç nerede tutulacak" sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2024 yılında en uzun ve en kısa oruç nerelerde tutulacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

En uzun oruç İzlanda'da tutulacak

En uzun oruç, ramazanın son günü olan 9 Nisan'da İzlanda'nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika olarak tutulacak.

En kısa oruç da yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesi ve Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 12 saat 51 dakika olacak.