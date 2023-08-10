Enerya Enerji halka arz ne zaman? Enerya Enerji hisse fiyatı ne kadar? İşte Enerya Enerji halka arz detayları. Enerya Enerji'nin borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Enerya Enerji hakkında merak edilenler..

Borsaya girecek olan Enerya Enerji için araştırmalar hız kazandı. Enerya Enerji halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı. Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Enerya Enerji hakkında merak ettiklerinin arama motorlarında araştırmaya başladı. Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 pay halka arz edileceği SPK tarafından onaylandı. Enerya Enerji halka arz büyüklüğü ''3,4 Milyar Lira'' olacak. Bilindiği üzere Enerya Enerji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü. Enerya Enerji halka arzında payların yüzde 26,90'ı halka açık olacak. Enerya Enerji halka arz tarihleri Enerya Enerji halka arz tarihleri henüz belli olmadı. Enerya Enerji hisse fiyatı ne kadar? Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak. Enerya Enerji hisse kodu nedir? Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi. Oransal mı, eşit dağıtım mı olacak? Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.