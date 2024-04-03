Erkek ve kadın gömleklerinde düğmelerin farklı yönde olmasının sebebi bakın neymiş… Giydiğiniz gömleklere hiç dikkat ettiniz mi? Eğer ettiyseniz erkek ve kadın gömleklerinde düğmelerin farklı taraflarda olduğunu görmüşsünüzdür. Peki ya bu düğmeler neden farklı taraflardadır? İşte cevabı…

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Kıyafetler, yalnızca kültürün değil aynı zamanda tarihsel değişimin de oldukça büyük simgelerini taşıyan ürünlerdir. Gömlek düğmeleri de bu simgelerden yalnızca biri olarak karşımıza çıkar.

Erkek gömleklerinde düğmeler sağ tarafta bulunurken kadın gömleklerinde sol tarafta bulunuyor. Fakat çoğu gömlek aynı göründüğü için bu şimdiye kadar çoğu kişi fark etmiyor. Ne kadar fark edilmiyor olsa da bu detayın altında bir tarih gizleniyor.

Öyle bir şey düşünerek yapılmış ki şaşırmamak elde değil. Tarihin o zamanlarında bu kadar ince bir detayın düşünülmesi öğrenenleri hayrete düşürüyor.

İşte, gömlek düğmelerinin farklı taraflarda olasının nedeni…

Düğmelerin farklı taraflarda yapılmasının asıl nedeni, 13. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Düğmeler, 13. yüzyılda icat edilmişti ve oldukça pahalı bir aksesuardı.

O zamanlarda ise zengin kadınlar, kendi başlarına giyinmiyorlar, her zaman hizmetçileri tarafından giydiriliyorlardı. Bu nedenle hizmetlinin sağlak olduğu düşünüldüğünde karşıdaki kişinin kıyafetlerini daha kolay iliklemek için düğmeler bu şekilde konumlandırılmıştı.

Erkek gömlekleri için düğmelerinin her zaman sağ tarafa yer almasının asıl nedeni ise genel bir kural olarak askeriyeyle ilişkili olarak değerlendiriliyor.

Erkeklerin büyük kısmının sağ elini kullandığını düşünüldüğünde ve sağdaki düğmeyi iliklemenin kolay olmasının yanı sıra gömleğin içine sıkıştırılmış olan silaha ulaşmanın bu şekilde daha kolay kolaylaştıracağı da varsayıldı.