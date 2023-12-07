Ertem Şener'den şok iddia! Kopenhag Galatasaray'a tuzak kuracak... Ertem Şener, Kopenhag - Galatasaray maçı hakkında gündeme oturan bir iddia ortaya attı. İşte Ertem Şener'in o iddiası..

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Ünlü spor spikeri Ertem Şener 12 Aralık'ta oynanacak Kopenhag-Galatasaray maçı öncesinde çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Konferans Ligi'nde oynadığı Nordsjaelland maçı için Danimarka'ya giden Ertem Şener burada öğrendim dediği bir bilgiyi açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın önümüzdeki hafta karşılaşacağı Kopenhag maçı öncesi heyecan üst seviyede.

Ertem Şener, Kopenhag-Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Zemini buzlayacaklar

Ertem Şener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Galatasaray'ı Kopenhag karşısında büyük bir tehlike bekliyor. Geçen hafta Danimarka'daydım biliyorsunuz ve şunu öğrendim, Kopenhag kulübünün yetkilileri zemini buzlayacak. Rakiplerini durdurmak için bunları hep yapıyorlarmış o yüzden Şampiyonlar Ligi'nde evinde maç kaybetmiyorlarmış. Hava şartları zaten buna müsait. 4 derece gösteriyor ama oranın 4 derecesi Türkiye için -15 demek. Kendi takımları o sahada oynamaya alışkın ama Galatasaray değil. Buradan Dursun Özbek ve Erden Timur'a sesleniyorum lütfen gerekli önlemleri ve denetimleri yaptırın."