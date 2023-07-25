Ertesi gün hapı ve doğum kontrol hapı kullanmak günah mıdır? Ertesi gün hapı ve doğum kontrol hapı kullanmak günah mıdır sorusu internette sıklıkla araştırılıyor. Peki bunun dini hükmü nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen "Ertesi gün hapı ve doğum kontrol hapı kullanmak günah mıdır?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Ertesi gün hapı ve doğum kontrol hapı kullanmak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak bireysel düzeyde kaldığı ve sağlık açısından zararlı olmadığı müddetçe caiz görülmektedir.

Uzmanların verdiği bilgiye göre doğum kontrol hapları ile ertesi gün hapları ise; yüksek doz hormon içerdiğinden, hormonal dengesizliklere ve âdet düzensizliklerine sebep olmakta, ayrıca döllenen yumurtanın rahime tutunmasına engel olabilmektedir.

Bu itibarla söz konusu hapların doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaması uygun olur."