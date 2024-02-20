Erzurumspor dünya devlerini geride bıraktı! 2024 yılında bunu başaran yok! 22 lig 358 takım Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, 2024 yılında oynadığı maçlarda hiç gol yemedi. Erzurumspor'un bu başarısı futbol dünyasında gündem oldu.

ensonhaber.com

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, 2024'te kalesinde hiç gol görmedi.

2024 yılında Avrupa'nın 10 büyük ligi, Trendyol Süper Lig ve bu liglerin bir alt liglerinin dahil olduğu toplam 22 ligde en az iki maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek takım, Erzurumspor oldu.

Erzurumspor, 2024 takvim yılı içerisinde oynadığı 6 maçta kalesini gole kapattı.

Erzurumspor FK, 2024 yılında gol yemeyen tek takım olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Erzurumspor sosyal medya hesabından OptaCan'ı etiketleyerek, "2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı?" diye sordu.

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