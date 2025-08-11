Esra Erol’da yeni sezon tarihi 2025: Yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV’nin sevilen programı “Esra Erol’da”, 2025 yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Reyting listelerinin zirvesinde yer alan program, kayıp yakınlarını bulma ve aileleri yeniden bir araya getirme misyonunu güçlü şekilde sürdürüyor.
Her bölümüyle izleyicilerin kalbine dokunan “Esra Erol’da”, yeni sezonda da etkileyici hikayelerle izleyicisini ekrana kilitleyecek.
Peki, Esra Erol’da yeni sezonu ne zaman başlayacak?
ESRA EROL’DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının yeni sezon tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi.
Program, 27 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı. Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.