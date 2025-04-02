Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya 3. Bölüm tarihi

19 Mart 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı, aksiyon ve dram türündeki Eşref Rüya dizisi büyük ilgi görüyor.
Dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral, yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
Ramazan Bayramı sebebiyle, birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmedi.
Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya”nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Peki, Eşref Rüya yeni bölüm bu hafta yok mu? Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
EŞREF RÜYA’NIN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Eşref Rüya dizisinin hayranları, dizinin 3. bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Kanal D’nin yayın akışına göre yeni bölüm yayınlanmayacak.
Bu akşam, izleyiciler dizinin tekrar bölümüyle buluşacak. Yeni bölüm 9 Nisan Çarşamba günü ekrana gelecek.