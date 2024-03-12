Etiketlerdeki üçgen işareti bakın ne anlama geliyor

ensonhaber.com
Giysilerimizi yıkama talimatlarına uygun yıkarsak, daha uzun süre giyebiliriz.
Doğru şekilde yıkanan kıyafetlerin formu ve rengi bozulmaz.
Yıkama talimatları genellikle giysilerin etiket kısmında bulunur. Etikette sembol şeklinde yer alan ifadelerin anlamlarını biliyorsanız, çamaşırlarınızı uygun bir şekilde yıkayabilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken işaretlerden biri de "üçgen".
İşte etiketteki üçgenin anlamı...
Üçgen sembolü genellikle ürünün çamaşır suyu benzeri ağartıcı kullanımına uygun olup olmadığını belirtir.
Üçgenin içinde bir çapraz varsa, ağartıcı kullanımına uygun değildir. Eğer üçgen içinde çapraz yoksa, ürün ağartıcıyla yıkanabilir demektir.