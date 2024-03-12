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Etiketlerdeki üçgen işareti bakın ne anlama geliyor

Etiketlerdeki üçgen işareti bakın ne anlama geliyor Kıyafetlerimizin etiketi, genellikle yıkama talimatları konusunda bilgi verir. Peki, birçok giyside bulunan "üçgen" işareti ne anlama geliyor, işte yanıtı...