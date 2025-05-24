Etin hası bu ırkta: Et verimi en yüksek kurban ırkı belli oldu

Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kurbanlık seçiminde her zamankinden daha bilinçli davranıyor.

Kurbanlık hayvanların sağlık durumu kadar, et verimi ve lezzeti de alıcıların öncelikli kriterleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, kurbanlık alırken hayvanın yaşını doldurmuş olmasına, temiz ve bakımlı görünmesine, ayak ve tırnak sağlığında herhangi bir sorun bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle karkas (kesim sonrası et) verimi yüksek olan ırkların tercih edilmesi, ekonomik açıdan da kazanç sağlıyor.

İşte et verimi ve lezzeti açısından ön plana çıkan bazı ırklar:

ET VERİMİ EN YÜKSEK IRKLAR

South Devon

Karkas randımanı: %62-67

İngiliz kökenli, yüksek büyüme oranı ve iri karkas üretir.

Et kalitesi ve yumuşaklığı yüksektir.

Brangus

Karkas randımanı: %60-65

Angus × Brahman melezi; mermerleşme Angus’tan, dayanıklılık Brahman’dan gelir.

Lezzetli ve kaliteli et sağlar.

Romagnola

Karkas randımanı: %62-66

İtalya kökenli; güçlü kas yapısı, lezzetli ve ince lifli et üretir.

Uzun kemikli yapıya rağmen randımanı iyidir.

Murray Grey

Karkas randımanı: %60-65

Avustralya kökenli, et lezzeti ve mermerleşme oranı iyidir.

Orta büyüklükte, verimli ve sakin yapılıdır.

Blonde d'Aquitaine

Karkas randımanı: %63-68

Fransa menşeli, kas oranı yüksek ve verimli bir et ırkıdır.

Özellikle karkas ağırlığı yönünden tercih edilir.

Hereford

Karkas randımanı: %58-63

Dayanıklı ve az masraflı besi özelliklerine sahiptir.

Sakin mizacıyla işletmelerde kolay yönetilir.

Angus (Aberdeen Angus)

Karkas randımanı: %60-65

Yağ mermerleşmesi yüksek, et lezzeti dünya çapında çok değerlidir.

Genellikle doğal besi sisteminde tercih edilir.

Charolais (Şarole)

Karkas randımanı: %65-70

Fransız menşeli, iri yapılı, hızlı büyür ve yüksek et verimine sahiptir.