Etkileri mucize! Her gün bacaklarınıza soğuk su tutarsanız... Vücudun yükünü taşıyan bacaklar, zaman zaman yorgun düşüyor. Her gün soğuk su tutmanın etkileri ise göz kamaştırıyor.

Bacaklarda ağrı, yorgunluk, şişkinlik gibi şikayetler günümüzde oldukça yaygın...

Bedenimizi taşıyan ve hareket etmemizi sağlayan bacaklarımız, ekstra bir bakıma ihtiyaç duyuyor.

Hem sağlık hem de estetik açıdan iyi bacaklara sahip olmanın yolu ise, soğuk sudan geçiyor.

Varis, selülit, damar tıkanıklığı, ödem ve birçok soruna şifa olan soğuk su, rutin haline getirildiğinde etkileri gözle görülüyor.

İşte her gün bacakları soğuk suyla yıkamanın faydaları...

Bacaklara soğuk duş çok faydalı

Bacaklara soğuk su uygulanması, sıcaktan dolayı genişlemiş damarların daralmasını sağlayarak şikayetlerin azalmasını ve geçmesini sağlıyor.

Özellikle de yoğun ve uzun bir günden sonra bacaklara soğuk su uygulamak bacaklarda belirgin rahatlama sağlıyor.

Soğuk su, kan akışını da hızlandırdığında selülit ve varislerin oluşmasını engelliyor.