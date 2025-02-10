Etna Yanardağı nerede, hangi ülke sınırlarında? Etna Yanardağı aktif mi?

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Avrupa'nın göbeğinde yer alan Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürtmeye başlamasıyla gündeme geldi. Doğanın gücünü somut şekilde kanıtlayan Etna Yanardağı’nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu.

Yanardağın son dönemdeki aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşması tedirginlik yarattı.

Volkanik haraketliliği ile gündemin nabzını tutan yanardağ hakkında araştırmalarda hız kazandı. Etna Yanardağı nerede, hangi ülke sınırlarında?

ETNA YANARDAĞI NEREDE HANGİ ÜLKE SINIRLARINDA?

Avrupa’nın en yüksek yanardağı olan Etna ,Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.