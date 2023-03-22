EuroLeague 30. hafta! Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk olacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Peki Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya ekibi Alba Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Alba Berlin bu sezon EuroLeague’de çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip Anadolu Efes ise, Euroleague’de bu sezon çıktığı 29 maçta 14 galibiyet ve 15 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 78-74 skorla kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar, bu kez deplasmanda mücadele edecek. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Mercedes-Benz Arena'da oynanacak olan Alba Berlin - Anadolu Efes karşılaşması yarın saat 22:00’da başlayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.