Eurovision 2024 finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Eurovision canlı yayın İZLE

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı finaller tamamlandı.
7 Mayıs'taki ilk yarı final gecesinde Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg final biletini almıştı.
9 Mayıs'taki ikinci yarı final akşamında ise İsrail, Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan finale katılmaya hak kazandı.
Eurovision için final heyecanı başladı.
Müzikseverlerin kaçırmak istemediği final saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.
Peki, Eurovision 2024 finali ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eurovision finali canlı nasıl izlenir? İşte detaylı bilgiler...
Eurovision 2024 final ne zaman
Eurovision 2024, "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.
Eurovision nereden izlenir
Eurovision 2024, "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.