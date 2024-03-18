Ev hanımları bayılacak: Suyun içine damlatıp çalkalayın! Bu karışım günlerce toz aldırmıyor... En fazla zaman alan ve yorucu olan toz alma işi, bu karışım sayesinde vakti kazandıracak. İşte toz tutmayan temizlik spreyi tarifi...

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Sildiğiniz her yer ertesi gün toz topluyorsa, yalnız değilsiniz.

Mobilyaların tozu her gün alınsa bile kısa süre içerisinde eski haline dönebiliyor. Bu problemi çözmek için toz tutmayan sprey ürünler aranıyor.

Kimyasal ürünlere para vermek yerine evde yapacağınız toz tutmayan temizlik spreyi de oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.

Basit malzemeler ile hem maliyetsiz hem de toz kondurmayan tarif haberimizde...

Toz derdine son

Malzemeler

Sirke

Zeytinyağı

Bulaşık sabunu

Spreyi yapmak için 2 su bardağı su, 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir iki damla bulaşık sabununu birleştirip çalkalayın. Toz tutmayan spreyiniz hazır!