Ev hanımlarına emeklilik imkanı 2024 son durum: Evrakları hazırlayın! Torba yasada yer alması umut edilen ev hanımlarına emeklilik için geri sayım başladı. Sigortası olmayan ve evli olan kadınlar emekli olacakları tarihi beklerken konuya ilişkin açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte konunun detayları...

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Ev hanımlarına emeklilik, uzun yıllardır ülke gündeminde yer alıyor.

Evlilik ile birlikte iş hayatını noktalayan veya sigortası olmayan vatandaşlar, emekli olmaya imkan arıyor.

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için hükümetin çalışmaları başladı.

Emekli maaşına kavuşmak isteyenlerin gözü 2. torba yasaya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte ev hanımlarına emeklilikte son gelişmeler...

Ev hanımlarına emeklilik 2024

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Düzenlemeyle, Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ev hanımı emeklilik güvencesine kavuşmuş olacak.