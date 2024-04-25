Ev kredisi çantada keklik! Ziraat Bankası başlattı: En az taksiti siz ödeyin... Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için yeni bir umut ışığı oldu.

ensonhaber.com

Ev sahibi olmak, tek bir maaşla imkansız ötesi...

Öyle ki, çiftler iki gelirle dahi kredi taksitini ödeyemeyebiliyor.

Bankaların yüksek faizleri ev hayallerini suya düşürürken, yeni bir fırsat doğdu.

Birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle ev sahibi olma fırsatı artık daha erişilebilir hale geliyor.

Ziraat Bankası, "Ortak Konut Kredisi" kapsamında kampanya detaylarını açıkladı.

Ortak konut kredisi özellikleri

Bankanın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre şu ifadeler kullanıldı:

"Düzenli geliri bulunan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebilmektedir.

Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne kullandırılabilmektedir.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır."

Bu özel fırsattan yararlanmak isteyen herkes, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir.