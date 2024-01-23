Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! O illerde 6.500 TL taksitle ev sahibi olabileceksiniz… Türkiye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haberi duyurdu. O illerde ayda 6.500 TL taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. İşte, o iller…

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TOKİ, uygun fiyatlı konut satışlarıyla milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ev almak isteyenler için belli aralıklarla duyurular yapan TOKİ, Emlak Müzayede resmi internet adresi üzerinden yeni bir fırsat duyurusu yaptı.

26 ilde, 72 ve 120 aylık vadelerde cazip fiyatlandırma politikasıyla konut satışı yapacağının müjdesini verildi. Satışa sunulacak bu konutların fiyatları ise 627 bin TL'den başlayacak.

Başvuru koşulları neler?

TOKİ’nin yayınladığı bu yeni fırsat için belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartlara göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran herkes bu fırsattan yararlanabilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını TOKİ'nin belirttiği süreç dahilinde gerçekleştirebilecekler. Başvurusu sürecine dair en önemli detay ise, başvuruların sadece resmi internet üzerinden yapılmayacağı; böylelikle başvurular, çeşitli internet bağlantıları ve açık artırma toplantıları aracılığıyla da gerçekleştirilebilinecek.

Ödeme seçenekleri e teminat bedelleri nasıl olacak?

Konutlara başvuru yapacak kişilerin, istediği ev ile ilgili bir teminat ödemesi yapması gerekmektedir. Teminat ödemesi ise Ziraat ile Halk Bankası aracılığı ile gerçekleşmekte.

Emlak Müzayede sitesinde yapılan açıklamada, “Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir” denildi.

Başvuru yapacak kişilerin ödemesi gereken teminat bedelleri şu şekilde:

– Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

– Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

– Muhammen bedeli 1.500.000 – 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

– Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL.

Ev sahibi olunabilecek iller...