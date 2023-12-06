Ev vadeden çiçek! Kiracılar buket buket alıyor...

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Bir yılın daha son günlerine yaklaşırken, yeni yıl heyecanı her şeye yansıdı.
Yılbaşına özel mekanlar, caddeler, raflar süslendi.
Yılbaşı ile adeta bütünleşen kokina çiçeği de, vazolarda yerini almaya başladı.
Yolda yürürken mutlaka denk geleceğiniz yılbaşı çiçeği kokina, şans getirmesiyle biliniyor.
Rumca'da "kırmızı" anlamına gelen kokina çiçeği, özellikle evi olmayan vatandaşların ilgisini çekiyor.
İşte sebebi...
Ev sahibi olabilirsiniz
Kokinaya gösterilen ilginin sebebi gerçekten ilginç.
Eğer kokina bir sonraki yıla kadar bu çiçek çürümez veya bozulmazsa yeni bir ev alacağınıza bir işaret olarak kabul ediliyor.