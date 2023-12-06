Haberler



Bilgi



Ev vadeden çiçek! Kiracılar buket buket alıyor...

Ev vadeden çiçek! Kiracılar buket buket alıyor... Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina rengiyle görsel bir şölen sunarken, maddi olarak beklenti de büyük. Kokina çiçeğinin, ev sahibi olmayanlar için uğur getirdiğine ve mal sahibi yaptığına inanılıyor.