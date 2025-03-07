Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık 2025...

Hüseyin Topuz

Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişikliğe gitti.

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikteki değişikliğine göre, kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2025’e kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamında tüm kedi ve köpekler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ya da yetkili kurumlar aracılığıyla kimliklendirilecek.

Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.

Son tarih 31 Aralık 2025

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.