Evcil hayvan sahipleri dikkat! Ünlü kedi maması yasaklandı: İşte sebebi

Haber Merkezi

ABD’de evcil hayvan sahipleri arasında panik yaratan bir gelişme yaşandı.

Farklı evlerde yaşayan iki kedide kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine, kedilerin tükettiği yaş mama markası hakkında acil toplatma kararı alındı.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm önlemleri artırırken, evcil hayvan sahiplerine de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

KEDİ MAMASI KUŞ GRİBİNE YOL AÇTI

ABD'de kuş gribi vakaları son dönemde hızla artarken, bu kez hastalık evcil hayvanlara sıçradı.

Uzmanları endişelendiren olay, farklı eyaletlerde yaşayan iki kedinin kuş gribine yakalanmasıyla başladı.

Kedilerin acilen tedavi altına alınmasının ardından, hastalığın kaynağının tüketilen çiğ kedi maması olduğu belirlendi.

Araştırmalara göre, kuş gribine yakalanan kedilerden biri 8 aylıktı ve Savage Cat adlı markaya ait çiğ tavuk bazlı evcil hayvan mamasını tüketmişti.

Bu bulgu, çiğ hayvan mamalarının hastalık yayma potansiyelini bir kez daha gündeme getirdi.

ACİLEN TOPLATILIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gelişmelerin ardından harekete geçerek Savage Cat markasına ait bazı ürünlerin piyasadan acilen toplatılması yönünde karar aldı.

Özellikle büyük ve küçük boyutlardaki çiğ tavuk içeren kedi mamaları geri çağrıldı.

FDA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu ürünleri satın almış kişileri; evcil hayvanlarına asla yedirmemeleri, bağış yapmamaları, para iadesi karşılığında satın aldıkları perakendeciye geri iade etmeleri konusunda uyardı.