Evcil hayvan sahipleri yaşadı! Evcil hayvanlar için telefon yapıldı

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasında adeta devrim niteliğinde olan bir gelişme yaşandı. Evcil hayvan sahiplerinin yüzünü güldürecek bu gelişme medyada büyük yankı uyandırdı.

Mobil teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan MWC 2025’te GlocalMe, evcil dostlarımızın sağlığını ve güvenliğini artırmak için geliştirdiği PetPhone isimli akıllı cihazını tanıttı.

Evcil hayvanlar için özel geliştirilen bu akıllı cihaz, gerçek zamanlı iletişim ve sağlık takibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu yeni sistem ile birlikte artık hayvan sahipleri, uzaktayken bile dostlarıyla sesli etkileşim kurabilecek, stres seviyelerini takip edebilecek ve anlık konumlarını görüntüleyebilecek.

EVCİL HAYVANLAR ARTIK DAHA GÜVENDE!

PetPhone, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla evcil hayvanınızın konumunu anlık olarak takip etme imkânı sağlıyor. Evcil dostlarınızın kaybolmasını önlemek için geliştirilmiş bu sistem, hayvan sahiplerine büyük bir rahatlık sunuyor.

Cihaz, sahiplerin evcil hayvanlarıyla sesli ve hatta görüntülü iletişim kurmasına olanak tanıyor. Özel sensörler sayesinde hayvanınızın stres seviyesi ve duygu durumu analiz edilerek anlık bildirimler almanızı sağlıyor. Evcil hayvanınızın mutlu olup olmadığını anında öğrenebilir, stresliyse onu sakinleştirebileceksiniz.

PetPhone, hayvanınızın hareket seviyelerini, uyku düzenini ve genel sağlık durumunu analiz ederek detaylı raporlar sunuyor. Böylece erken teşhis ve sağlık takibi konusunda sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

GlocalMe'nin bu devrim niteliğindeki cihazının çıkış tarihi ve fiyatlandırması henüz açıklanmadı, ancak teknoloji dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.