Evde zeytin yapımı: Bu yöntemle zeytinler taş gibi olacak

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Kış aylarında mutfaklarda ev yapımı lezzetler arayanlar için zeytin kurma, öncelikli tariflerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzun süre taze kalabilen ve lezzetini koruyabilen zeytinler hazırlamak istiyorsanız, bazı önemli noktalara dikkat etmelisiniz.

Aksi takdirde, zeytinleriniz istenen kıvamda olmayabilir ve zamanla yumuşayabilir.

İşte en basit yöntemle evde zeytin yapımı:

EVDE SİYAH ZEYTİN YAPIMI

İlk olarak, aldığınız zeytinleri dikkatlice ayıklayın ve ezilmiş olanları ayırın. Ardından, zeytinleri bol su ile güzelce yıkayıp temizleyin.

Kalıntılardan arındırmak için, bir kapta sirke ile sulandırılmış su hazırlayın ve zeytinleri bu suda 15-20 dakika bekletin. Bu adım, zeytinlerin daha hijyenik olmasını sağlayacaktır. Süre sonunda, zeytinleri duru su ile durulayarak kurumaya bırakın.

Temizlenmiş zeytinleri 5 litrelik şişelere veya kavanozlara yarısına kadar doldurun. Zeytin miktarınıza göre saklama kabınızı büyütüp küçültebilirsiniz.

Üzerine kaya tuzu ekleyin; 5 litrelik bir kap için 1 çay bardağı tuz yeterli olacaktır. Ardından zeytinleri şişenin veya kavanozun ağzına kadar doldurun ve ağzını sıkıca kapatın.

İlk 15 gün boyunca her gün şişeyi sallayarak zeytinlerin tuzla iyice karışmasını sağlayın.

15 günün sonunda, şişenin dibinde biriken siyah suyu dökün ve zeytinleri bir 15 gün daha bekletin.

Bu süre zarfında da zeytinleri aklınıza geldikçe sallamayı unutmayın; mümkünse 2 günde bir bu işlemi yapın.

30 günün sonunda, zeytinlerinizi kontrol edin. Eğer acısı geçtiyse, lezzetli zeytinleriniz hazır demektir! Aksi takdirde, zeytinlerinizi biraz daha bekletmeye devam edin.

Kaynak: yemek.com