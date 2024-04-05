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Evinde olan denesin: Aynaya patates sürün, o sorunu tarihe gömün

Evinde olan denesin: Aynaya patates sürün, o sorunu tarihe gömün Türk mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan patates, birçok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Bunlardan biri de evdeki aynalar. Patatesi aynaya sürmek bakın ne işe yarıyor...