Evini yenilemek isteyen A101’e koşsun! Silikon tabancası, fırça, priz, duvar ve tavan boyaları…

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Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü için hazırladığı güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, büyük indirimler ve sürprizler yer alıyor.

Bu haftaki aktüel listede teknolojiseverler için uygun fiyatlı kulaklık ve masaj aleti geliyor.

Ayrıca, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak amortisörlü bisiklet ve çocuklar için eğlenceli akülü arabalar da raflarda yerini alacak.

Öte yandan evinizi baştan aşağı değiştirebileceğiniz tamir ürünleri satışa sunulacak.

A101 15 Mayıs indirim kataloğu: