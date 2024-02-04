Evlilik kredisi başvuru sitesi 2024: 150 bini isteyen formu dolduruyor Evlilik yoluna giren çiftlere verilecek olan "150 bin TL" tutarındaki faizsiz kredi başvuruları başlıyor. Çiftler, başvuruda bulunmak üzere gerekli adımları takip ediyor. Son dakika açıklaması geldi; başvuru tarihi ve ekranı netleşti.

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Evlenecek olan çiftlerin nakit ihtiyacına müjde...

Yuva kuracak olan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan faizsiz evlilik kredisi milyonlarca evlenecek çift tarafından bekleniyor.

Çiftlerin maddi olarak rahat etmesini sağlayacak kredi için başvuru detayları netleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi başvuru tarihini duyurdu.

Bakan Mahinur Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.

Bu kapsamda, "evlilik kredisi başladı mı", "evlilik kredisi başvuru ekranı", "150 bin faizsiz kredi nasıl alınır", "evlilik kredisi başvuru şartları" gibi başlıklar da açıklandı.

İşte evlilik kredisi başvuru tarihi ve ekranı...

Evlilik kredisi başvuru tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız." dedi.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan karşılanacak olan krediye başvurular 15 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Başvuru ekranı

Evlilik kredisi başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden alınması planlanıyor. Başvuru ekranı açıldığında haberimizde yer alacaktır.