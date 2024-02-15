Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Adım adım başvuru süreci Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremden etkilenen illerde başlıyor. Başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlanacak. Peki, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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'Aile ve Gençlik Fonu' kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz kredi için başvurular bugün başladı.

Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Başvurularda öncelik deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlara verilecek.

Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekecek.

Gelir kriteri ise çiftlerin maaş toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması olacak.

Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru süreci...

Evlilik kredisi başvuru ekranı

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi http://aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ancak öncelikli olarak eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Diğer vatandaşlar için henüz başvuru ekranı açık durumda değildir.