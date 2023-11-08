EXXEN çöktü mü? Bayern Münih - Galatasaray maçı TV8,5'ta mı?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih - Galatasaray maçının yayıncısı olan EXXEN platformunda sorun yaşandığı bildiriliyor.
Bazı kullanıcılar EXXEN platformunda yaşanan sorun nedeniyle maçı izlemekte sorun yaşamaya başladı.
EXXEN platformunda yaşanan sorun sosyal medyada gündeme oturdu.
Konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlar "EXXEN çöktü mü?" ve "EXXEN neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray - Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN ekranlarında yayınlanıyor ancak bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte sorun yaşıyor.
EXXEN konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı..