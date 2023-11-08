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EXXEN çöktü mü? Bayern Münih - Galatasaray maçı TV8,5'ta mı?

EXXEN çöktü mü? Bayern Münih - Galatasaray maçı TV8,5'ta mı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih maçının yayıncısı olan EXXEN platformunda yaşanan sorun sosyal medyada gündem oldu.