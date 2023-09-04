Eylül 2023 Hacamat Günleri: Hacamat hangi günler sünnettir? Hacamat takvimi 2023 Hacamatın İslam dininde sünnet sayıldığı günler bulunmaktadır. Peki, hangi günler hacamat yaptırılır? İşte Eylül 2023 hacamat tarihleri...

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Hacamat tedavisi, ağrılarından kurtulmak isteyenler için şifa oluyor.

Günümüzde tıp merkezlerinde de uygulanan ve "kupa terapisi" adını alan hacamat, sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını sağlayan hacamat, İslam dininde belirlenen günlerde sünnet oluyor.

Hacamat günleri, arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda ""Eylül ayı hacamat günleri" gündeme geldi.

Peki, hangi günler hacamat yaptırılır? Eylül ayı hacamat günleri hangileri? İşte hacamat altın günleri...

Eylül 2023 Hacamat Günleri:

En etkili ve sünnet olan hacamat günleri 2 Eylül Cumartesi ve 4 Eylül Pazartesi olarak belirlenmiştir.

5,7,11,12,14,30 Eylül'de de hacamat yaptırılabilir.