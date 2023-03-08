EYT başvuru sonucu SMS ile mi gelecek? Gözler mesaj kutusunda! SGK aracılığıyla EYT başvurusunda bulunanlar, maaş bağlanması için bekleyişe geçti. Peki, EYT sonuçları nasıl öğrenilecek? EYT başvuru sonucu SMS mi gelecek? Milyonların gözü mesaj kutusunda...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için başvuru süreci devam ediyor.

1999 Eylül öncesi sigorta girişi olanlar ve 5 bin prim gününü tamamlayan EYT'liler, şimdi e-Devlet veya SGK üzerinde başvuruda bulunuyor.

Çalışan vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını yapabilmeleri için mutlaka işten ayrılış işlemlerinin işverenleri tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için 08 koduyla emeklilik ya da toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma işlemi yapılan sigortalı SGK'ya başvurup, emeklilik talebinde bulunabilir.

Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda emeklilik başvuru dilekçesi olan resmi adı 'Gelir Aylık Ödenek Talep Taahhüt Belgesi'ni PTT kargo, APS veya iadeli taahhütlü SGK'nın il ve merkez müdürlüklerine gönderilerek de yapılabilir.

Haricen de SGK'nın illerde kurulu müdürlüklerine başvurmak suretiyle emeklilik başvurularını gerçekleştirebilirler.

81 ilde EYT başvuru mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken, sonuçların ne zaman belli olacağı da merak edildi.

EYT'de SMS bilgilendirmesi

Emeklilik başvurusu sırasında cep telefonu numarasını dilekçeye kaydedenlerin, emekli aylığının bağlanıp bağlanmadığı konusunda SMS ile bilgilendirecekleri öğrenildi.

Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulama bağlantısından maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir.

Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar.