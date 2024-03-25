EYT'den daha güzeli yolda: 5 yıl erken emeklilik geliyor... Prim eksiği nedeniyle EYT'li olamayan 3 milyona yakın vatandaşa müjde! Bakanlığın masadaki çalışması ile eksik prim günleri tamamlanıyor. Böylece milyonlarca kişi erken emekli olabilecek.

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Emeklilikte revizyon...

Son olarak EYT ile milyonların yüzünü güldüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir çalışma yapıyor.

Bir yandan emeklilik reformu, diğer yandan İş Kanunu düzenlemeleri sürerken öte yandan primi eksik olan vatandaşların EYT kapsamında emeklilik haklarını elde etmesi için çalışmalar da hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin olarak, yeni düzenlemenin bütçe disiplini doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Düzenleme ile birlikte 3 milyon daha için erken emeklilik yolu açılıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi gerçekleştirilmiş olan milyonlarca vatandaş emekli maaşına kavuştu. Ancak primi eksik olan vatandaşlar başvurularını yapamadı.

Primi eksik olanlar kendileri için emeklilik başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Seçim beyannamesi sözü olarak prim eksiklerinin yapılacak düzenleme ile giderilmesi bekleniyor.

Bağkur prim indirimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli değişiklerin gerçekleşeceğini belirtti.

Yapılan düzenleme çerçevesine ise küçük esnaf dahil edildi.

Ayakkabı tamircisi, mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, berberi, kasabı, manavı bu düzenlemeden yararlanabilecek.

1800 gün prim indirimi sayesinde 9000 gün primi tamamlayamayan vatandaşlar 7200 günle emekli olma fırsatını elde edecek.

Gerçekleştirilen prim indirimiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasını başlatmış olan Bağ-Kur’lu küçük esnaf 5 yıl erken emekli olmak için SGK’ya müracaat edecek.

Bağkur prim düzenlemesinin 2024 yerel seçim sonrasında sonuçlanması bekleniyor.