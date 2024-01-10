EYT'yi kaçırana jest! Artık "emekli" sayılırsınız: Ocak ayı içinde... EYT yasasından yararlanamayan vatandaşlar için kademeli emeklilik müjdesi gündemde. İşte kademeli emeklilik hakkında detaylar...

ensonhaber.com

EYT'yi kıl payı kaçıranlar, emeklilik hayaline kavuşamadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası geçtiğimiz yıl Mart ayında yürürlüğe girmiş ve milyonlarca vatandaş erken emeklilik hakkını kullanmak için dilekçe vermişti.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için EYT’de yaş şartı kaldırıldı.

Ancak 15 yıl sigortalı olma şartı ve SSK’lılar için 7200 gün bağ-kurlular için ise 9000 gün prim şartı getirildi.

Bağkurlu vatandaşların büyük çoğunluğu prim eksiği nedeniyle EYT fırsatını kaçırdı.

Ancak EYT’yi kaçıran Bağkurlulara da yeni müjdeli haber var.

Prim günü eksik olan vatandaşların erken emeklilik hayali, suya düşmeyecek.

"Erken emeklilik" ile birlikte, binlerce kişiye yeniden emeklilik yolu açılacak.

Prim günü indirimi

Torba yasa maddeleri arasında Meclise sunulan yeni düzenleme ile birlikte bağ-kurlulara tam 1800 gün prim indirimi uygulanacak.

Böylece SSK ve bağ-kur prim eşitlemesi gerçekleşecek artık esnaflar da 7200 günle EYT’den yararlanma hakkına sahip olacak.

Meclis'te

Bağ-kurlulara prim indirimi ile 6 yıl erken emeklilik hakkı meclis gündeminde.

Torba yasa ile TBMM’ye sunulan erken emeklilik düzenlemesinin Ocak ayı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.