Fal bakmak yada baktırmak günah mıdır? İşte merak edilenler...

Kimi zaman meraktan, kimi zaman eğlencesine…

Fal baktırmak pek çok kişinin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir durumdur. Özellikle kahve falı, tarot, el falı gibi yöntemlerle geleceğe dair ipuçları alınmak istenebilir.

Peki, dinen fal baktırmak ya da bakmak günah mı sayılır? İşte bu konuda en çok merak edilenler…

İslam dininde geleceği yalnızca Allah’ın bileceği vurgulanır. Dolayısıyla falcılık, gaybı bilmeye çalışmak anlamına geldiği için dinen sakıncalı görülür.

Diyanet İşleri Başkanlığı da fal baktırmanın ve falcılıkla uğraşmanın haram olduğunu belirtmektedir.

Sadece eğlencesine dahi olsa bu tür uygulamalardan uzak durulması tavsiye edilir. Unutulmamalıdır ki fal, kişiyi yanıltabilir ve kader inancını zedeleyebilir.

Bu nedenle, İslam'a göre fal baktırmak hem inanç açısından hem de manevi açıdan sakıncalı olarak değerlendirilir.