Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı.
Geçtiğimiz hafta Trabzon'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-2 kazandı.
Futbolseverler Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak rövanş maçı hakkında aramalarına hız verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş adını finale yazdırdı. Fatih Karagümrük ve Trabzonspor finalde Beşiktaş'ın rakibi olabilmek için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri...
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman 8 Mayıs Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.