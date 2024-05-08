Haberler



Bilgi



Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte zorlu maçın merak edilenleri...