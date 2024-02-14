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Fatih Terim final yolunda! PAOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Maç TV8,5'da mı?

Fatih Terim final yolunda! PAOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Maç TV8,5'da mı? PAOK ile Panathinaikos arasında oynanacak olan Yunanistan Kupası yarı final maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...