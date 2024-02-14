Fatih Terim final yolunda! PAOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Maç TV8,5'da mı?

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Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos ve PAOK, Yunanistan Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşmak istiyor.
PAOK ve Panathinaikos geçtiğimiz günlerde Yunanistan Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi PAOK 2-1 kazanmıştı.
İki ekip şimdi Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Peki, PAOK ile Panathinaikos arasında oynanacak mücadele ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman?
PAOK - Panathinaikos maçı 14 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.