Fatih Terim finale bir adım uzakta! Panathinaikos - PAOK maçı şifresiz kanalda mı? TV8,5'da mı?

Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos ve PAOK, Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşı geliyor.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyor.
Panathinaikos ve PAOK geçtiğimiz günlerde Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Panathinaikos 1-0 kazanmıştı.
İki ekip şimdi Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıya gelecek.
Peki, Panathinaikos ile PAOK arasında oynanacak mücadele ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman?
Panathinaikos -PAOK maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.