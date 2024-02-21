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Fatih Terim finale bir adım uzakta! Panathinaikos - PAOK maçı şifresiz kanalda mı? TV8,5'da mı?

Fatih Terim finale bir adım uzakta! Panathinaikos - PAOK maçı şifresiz kanalda mı? TV8,5'da mı? Panathinaikos ile PAOK arasında oynanacak olan Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu maçın detayları...