Fatih Terim liderlik maçına çıkıyor! PAOK-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? PAOK ile Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'i 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilenleri..

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'i 20. hafta maçında deplasmanda lider PAOK'a konuk olacak.

Panathinaikos ile PAOK arasında ligin 6. haftasında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dört Süper Lig maçında mağlubiyet almadı.

PAOK ile Panathinaikos arasında oynanacak maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maç öncesi iki takımda 44 puana sahip. Fatih Terim ve öğrencileri PAOK'u yenmesi halinde ligin zirversine yerleşecek.

Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman?

PAOK - Panathinaikos maçı 28 Ocak Pazar (bugün) günü saat 21:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.