Fatih Terim şampiyonluk yolunda! Panathinaikos - PAOK maçı TV8,5'da mı? Panathinaikos ile PAOK, Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilenleri..

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 2. maçında sahasında PAOK'u konuk edecek.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan'da şampiyonluk turu maçları başladı.

Panathinaikos ile PAOK arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere biterken ikinci yarıdaki maçı PAOK 2-1 kazanmıştı.

Kritik maç öncesi Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos 59 puan ile 3. sırada yer alırken PAOK 60 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Panathinaikos ile PAOK arasında oynanacak olan zorlu maç için geri sayım başladı.

Peki, Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman?

Panathinaikos - PAOK maçı 31 Mart Pazar (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak. Zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.