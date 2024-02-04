Fatih Terim zorlu virajda! Panathinaikos-Olympiakos maçı hangi kanalda? Maç TV8,5'da mı?

Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 21. hafta maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek.
İki takım geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve Panathinaikos ezeli rakibini eleyerek kupanın dışına itmişti.
Panathinaikos ile Olympiakos arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Panathinaikos deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
Dev maç öncesi Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos 44 puan ile 3. sırada yer alırken Olympiakos 41 puan ile 4. sırada yer alıyor.
Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak olan zorlu derbi için geri sayım başladı.
Peki, Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman?
Panathinaikos - Olympiakos maçı 4 Şubat Pazar (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.