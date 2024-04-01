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Faydasını duyan aktara koşuyor! Her gün iki tane çiğneyin, o soruna veda edin

Faydasını duyan aktara koşuyor! Her gün iki tane çiğneyin, o soruna veda edin Alternatif tıpta sıkça tercih edilen bu şifalı bitki, adeta bir şifa kaynağı. Faydalarını duyan hemen aktara koşuyor. Günde sadece iki adet bu bitkiyi çiğnerseniz...