Fazladan prim günü işe yarar mı, faydası nedir? Priminiz çoktan dolduysa...

Yağmur Dinç

Emekli olmak için prim günü sayanların yanı sıra, günü çoktan dolan ve yaşı bekleyenler de var.

Çalışmaya devam ederek prim fazlalığı oluşturan vatandaşlar, bu durumun bir işe yarayıp yaramayacağını merak ediyor.

Eğer sigorta priminizi gereğinden fazla ödemişseniz, bu günler emeklilik yaşı geldiğinde işe yarayabilir.

Peki; fazla prim günü avantaj mı, dezavantaj mıdır? Prim gününün fazla olması ne işe yarar? İşte konuya ilişkin bilgiler...

FAZLA PRİM GÜNÜ NE İŞE YARAR

Emeklilik maaşı, ödenen prim gün sayısına ve ödenen primlerin miktarına bağlıdır.

Fazladan prim günü, emekli maaşınızın artmasına yardımcı olabilir, çünkü emeklilik maaşı belirlenirken ödenen toplam primlerin etkisi büyüktür.

Prim gününün fazla olması, gelecekte farklı sigorta hakları elde etmenizi sağlayabilir. Örneğin, belirli bir yaşa gelmeden önce sağlık hizmetlerinden daha erken yararlanma ya da yaşlılık yardımları gibi haklar olabilir.

Eğer fazla prim ödemeniz olduğuna inanıyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçerek bu durumu sorgulayabilir ve size özel avantajları öğrenebilirsiniz.