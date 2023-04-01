FB - BJK derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın büyük derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarlar FB - BJK derbisinin detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadro...

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta iki dev takım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, bu zorlu derbiyi kazanarak Galatasaray ile arayı kapatmak istiyor. 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 24 maçın 17’sinde galip geldi, 3’ünde berabere kaldı ve 4’ünden yenilgiyle ayrıldı. Hanesine yazdırdığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Taraftarların heyecanla beklediği büyük derbi için araştırmalar hız kazandı. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadro... Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yarın saat 20:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Muhtemel 11'ler FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia. BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.