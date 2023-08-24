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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED Ağustos ayı toplantısı var mı? Abone Olun

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED Ağustos ayı toplantısı var mı? FED faiz toplantısının yapılacağı tarih için meraklı bekleyiş devam ediyor. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

ensonhaber.com Dünya ekonomi piyasasının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem arz ediyor. FED faiz toplantısı 2023 yılında son olarak Temmuz ayında gerçekleştirildi. Temmuz ayında FED, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 - 5.50 aralığına çıkardı. Ağustos ayında FED toplantısı olup olmayacağı büyük merak uyandırdı. Arama motorlarında konu hakkında aramalar hız kazandı. Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih.. FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz toplantısı Ağustos ayında yapılmayacak. FED toplantı takvimine göre FED faiz toplantısı 19 Eylül ile 20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Eylül ayı FED faiz kararını açıklayacak. FED faiz kararının 20 Eylül 2023 saat 21:00'de açıklanması bekleniyor. FED toplantı takvimi 19-20 Eylül 31 Ekim - 1 Kasım 12-13 Aralık

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