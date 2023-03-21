FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Mart ayı FED faiz beklentisi... ABD Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantı tarihi ve faiz kararı ilgiyle takip ediliyor. ABD Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenecek olan toplantı sonrası Mart ayı FED faiz kararı ilan edilmiş olacak.

2023'ün düzenlenen ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırmıştı ve yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkarmıştı. Gelişmeler sonrası 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamalar takip edilmeye başlandı. Peki FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı belli oldu mu?

ABD'deki banka iflasları sonrasında FED'in yeni faiz kararının ne olacağı araştırılmaya başlandı. FED faiz kararı toplantısının yapılacağı tarihin 21-22 Mart tarihi olacağı bilinmekte. Ayrıca faiz kararı 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21.00'de ilan edilecek.

Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiği belirtilmekte.

2023 yılının ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılmış ve ilk faiz kararını açıklanmıştı. Alınan karara göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırmış ve %4.50-4.75 aralığına çekmişti.

2023 FED toplantı tarihleri

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık