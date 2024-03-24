Felakete saatler kaldı! İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Antalya'yı silip süpürecek...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu verilerini paylaştı.
25 Mart Pazartesi için kritik uyarı geldi.
Verilere göre yarın Marmara Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Fırtınaya dikkat
Meteoroloji batı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı da yaptı.
Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.