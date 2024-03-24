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Felakete saatler kaldı! İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Antalya'yı silip süpürecek...

Felakete saatler kaldı! İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Antalya'yı silip süpürecek... O illere uyarı geldi! Saatler kala hazırlıklar başladı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 25 Mart Pazartesi sabahından itibaren Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yoğun sağanak yaşanacak.